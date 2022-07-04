Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: On Numara sonuçları açıklandı! 4 Temmuz 2022 Pazartesi Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgula
Giriş Tarihi: 4.7.2022 21:22 Son Güncelleme: 4.7.2022 21:24

SON DAKİKA: On Numara sonuçları açıklandı! 4 Temmuz 2022 Pazartesi Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgula

SON DAKİKA: On Numara sonuçları açıklandı! 4 Temmuz 2022 Pazartesi Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgula

Son dakika! Haftanın On Numara çekilişi sona erdi. Yeni haftanın ilk günü 4 Temmuz Pazartesi bugün şans oyunu tutkunları noter huzurunda tespit edilecek kazandıran numaraları canlı yayında öğrendi. Bir kolonda bulunan numaralardan 10 tanesinin işaretlenerek oynanıldığı On Numara sonuçları açıklandı mı? 4 Temmuz 2022 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte On Numara sonuçları ile kazandıran numaralar.

On Numara sonuçları son dakika açıklandı. Milli Piyango Online ile canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda şanslı numaralar belli oldu. Şans oyunu tutkunları haftada 2 kez düzenlenen On Numara sonuçlarını bugün öğrendi. İşte 4 Temmuz 2022 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ile şanslı numaralar.

ON NUMARA SONUÇLARI 4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

4 - 8 - 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 23 - 27 - 31 - 33 - 35 - 37 - 43 - 50 - 59 - 67 - 69 - 74 - 75 - 78

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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SON DAKİKA: On Numara sonuçları açıklandı! 4 Temmuz 2022 Pazartesi Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgula
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