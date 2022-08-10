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Giriş Tarihi: 10.8.2022 05:34

Son dakika: Ordu'da fındık işçileri arasında su kavgası! Çok sayıda yaralı var...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, konaklama yerinde su kullanımı nedeniyle fındık işçileri arasında kavga çıktı. Karşılıklı tüfeklerin de ateşlendiği kavgada 12 kişi yaralandı.

DHA
Son dakika: Ordu’da fındık işçileri arasında su kavgası! Çok sayıda yaralı var...

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Saraytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık hasadı için başka illerden Ordu'ya gelen fındık işçisi iki grup, konaklama yerinde su kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar, karşılıklı olarak birbirlerine tüfekle ateş etti. Tüfeklerden çıkan saçmaların vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik önleminin alındığı bölgede, ekipler, silah kullanan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

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Son dakika: Ordu'da fındık işçileri arasında su kavgası! Çok sayıda yaralı var...
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