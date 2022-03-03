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Giriş Tarihi: 3.3.2022 12:31 Son Güncelleme: 3.3.2022 13:05

Son dakika: Ortaköy'de korkunç olay! Genç kadın otelin 7. katından düştü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: Ortaköy’de korkunç olay! Genç kadın otelin 7. katından düştü

Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ünlü bir otelin 7'nci katından düşen Ebru C. hayatını kaybetti. Kadının düştüğü sırada yanında bulunan ve yüzünde darp izleri olduğu iddia edilen imam nikahlı eşi Özgür A. gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan detaylı incelemelerde kadının intihar ettiği değerlendirmesi yapıldı.

Son dakika haberine göre; Olay, saat 01.15 sıralarında Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerindeki ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Ebru C., otelin 7'nci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


YÜZÜNDE DARP İZLERİ BULUNAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında kadının yanında bulunan ve yüzünde tırnak izleri olduğu iddia edilen ve kadının imam nikahlı eşi olduğu öne sürülen Özgür A., polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre inceleme yaptı. Çiftin olay öncesinde otelin yanında bulunan bir gece kulübünde tartıştıkları iddia edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Son dakika: Ortaköy'de korkunç olay! Genç kadın otelin 7. katından düştü
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