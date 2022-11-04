SON DAKİKA | Otizmli Oğuz Sercan Şevker hayatını kaybetmişti! Aile Bakanlığı duyurdu: Bakımevi kapatıldı





"BNLAR ÖZEL İNSANLAR, NE YEDİKLERİNİ ANLAMAZLAR, NE YEDİKLERİNİ BİLMEZLER"

Şevker'in üvey babası Ahmet Acar, "Biz çocuğumuzu bakım merkezine vermiştik. Bahçeye gezme amaçlı çıkarılıyor. Orada elmayı nasıl alıyor, nasıl koparıyor, yere düşeni mi alıyor, daldan mı kendisi alıyor bilgimiz dahilinde değil. Elma boğazında kalıyor. O anda fark ediyorlar. Çocuk orada bayılıyor. 'Orada müdahale yapıldı' dendi. Yapılmıştır illa ki. Sağlıkçılar çağırılıyor, hastaneye kaldırılıyor. Bu haber ilk başta bana da gelmedi. Eşime telefon ediliyor. Ben talimat vermiştim, 'güzel haberleri vesaire eşimle görüşün, olumsuz haberleri eşimle paylaşmayın' diye talimat vermiştim. O gün eşim aranıyor. Eşime 'çocuğunuz elma yerken bayıldı, kalbi durdu, gelmeniz gerekiyor' dendi. Eşim fenalaşıyor duyunca. Hastanede hala işlem yapılıyordu. Oradan başka hastaneye sevk edildi. 12'inci gün maalesef çocuğumuzu kaybettik. Bunlar özel insanlar. Yediklerini anlamazlar, ne yediklerini bilmezler, hızlı yerler. Bu bakım merkezinde bu çocuğun başına gelmeyen kalmadı. Daha önce bir telefon geldi. 'Çocuğunuz düştü, kafası yarıldı' denildi. Daha sonra başka bir telefon geldi, 'çocuğunuz katta düştü, hastaneye kaldırıldı bilginiz olsun' denildi. En son düştüğünde, görüntülü şekilde konuştuk, çocuğun burnu sargılıydı, dişleri kırıktı. Nasıl bir bakım merkezi ben anlamadım" dedi.

Sosyal medyada bazı yorumlarda eşinin yerden yere vurulduğunu okuduklarını ifade eden Ahmet Acar, "Hangi anne baba çocuğunu başından def etmek ister. Bu çocuk hırçın, saldırgan. Bu çocuğu nasıl evde zapt edebiliriz. Bunun cevabını versinler. Ya da bu işin içinde olmayan insanlar kalkıp yorum yapıyorlar. Biz bundan üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.