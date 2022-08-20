SON DAKİKA: Özel üniversitelere zam freni! Mahkemeden emsal karar: Bu oranı aşamazsınız...

"BU DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRIDIR"



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Murat Bostan, "Özel üniversitelerde okuyan öğrenci arkadaşlarımızın yaşadıkları hukuksuzlukların en başından beri yanındayız. Özel okullar kayıt aşamalarında yüzde 5, yüzde 10 gibi taahhütlerde bulundular. Bu taahhütler hukukta hicaptır. Özel üniversiteler bu şekilde öğrencilerin iradelerini kendi okullarının tercih edilmesi yönünde şekillendirdiler. Söz konusu işlem tüketici, idare ve rekabet hukuku açısından yasalara aykırıdır. Üstelik öğrencilerin yatay geçiş haklarının dolmasından sonra bu zamlar açıklanmıştır. Bu durumda özel üniversiteler öğrencilerin kayıt ücretlerini ödememeleri durumunda bir yıllarının yanmasını göze almışlardır. Bu dürüstlük kuralına aykırıdır. Biz müvekkillerimiz adına yaptığımız başvuru ile ihtiyati tedbir kararını mahkemeye kabul ettirdik. Şimdilik yüzde 79.60 olarak talebimizi kabul ettirdik. Fakat biz bununla da yetinmeyeceğiz. Yüzde 5, yüzde 10 gibi okullarında taahhüt ettiği oranlar üzerinden esas davamızı açacağız. Üniversiteler taahhüt ettikleri bu yüzde 10 artış oranına uymak zorundadırlar. Açacağımız esas davada da bunun sonucunu almaya çalışacağız. Yüzde 200'lük zamlı tarifeden de kayıtlarını yenileyen arkadaşlarımız için de hiçbir şey geçmiş değil. Zamlı şekilde kayıtlarını yenileyen arkadaşlarımız sebepsiz zenginleşmeye bağlı davalarını açıp, paralarını geri almaları mümkün. Bizde bu süreçte öğrenci arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.