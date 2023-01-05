SON DAKİKA | Patlamada 8 kişi hayayını kaybetmişti! İfadeleri ortaya çıktı: Patlamadan bir gün önce gitmiş...

Olayda herhangi bir kastının ya da kusurunun olmadığını savunan M.B. kendisinin de yaralandığını, ihmali olan kişi ya da kurumlardan şikayetçi olduğunu aktardı.

"KENDİMİ DIŞARIYA ATTIM"

Tutuklu şüphelilerden H.P. ise su tesisatçısı olduğunu, olay günü gördüğü M.B'nin kendisinden yardım istediğini aktardı.

M.B'nin değişim yaptığı sırada kendisinin tüpü tuttuğunu anlatan H.P. "M.B, iş yerine daha önce getirdiği, takılı olan sanayi tüpünün vanasının ucundaki somun benzeri parçayı çıkardığı esnada bir anda gaz çıkışı oldu, tüp alev aldı. Ben tüpü sadece tutuyordum. Kendisi somun ve vana kısmıyla ilgileniyordu. Tüpün alev almasıyla ben alevlerin arasında kaldım. Sol elim ve yüzümde yanıklar oluştu. Can havliyle kendimi iş yerinden dışarıya attım. M.B. ve iş yerinde bulunan diğer şahısların dışarıya nasıl çıktıklarını hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.