Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 asker şehit düştü
Giriş Tarihi: 11.6.2023 17:01

Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan iki askerin şehit olduğunu bildirdi...

AA
Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 asker şehit düştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır.

Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 asker şehit düştü
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