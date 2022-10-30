Son dakika | ’Pes’ dedirten ev sahibi zulmü! 200 kiracısını icraya verdi

Ev sahibi İbrahim Tümer, kira hukukunda kiracı her kira döneminde mutlaka bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalaması artışı yapmak zorunda maddesinden yararlandı ve kiracılarla yapılan anlaşmanın yazılı olmamasını lehine kullanarak yeni dönem kirası dışında son 5 yılın farkını talep ederek avukatları aracılığıyla icra işlemlerini başlattı. Kiracılar olup biteni anlamak için ev sahibini aradıklarında ise; gerçek ortaya çıktı. Ev sahibi istediği zam oranını talep ederken evi boşatması durumunda icrayı durduracağı tehdidinde bulundu. Avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, ev sahibi tarafından icraya verilen müvekkilinin davayı kazandığını aktardı. Gündoğmuş, dava sürecinde yaşananları SABAH'a anlattı.

"Ev sahibi kiracıları otururken kendisi sözlü olarak "Ben 2 yılda bir zam yaparım" diyor. 2022 yılına geldiğimizde enflasyondan kaynaklı olarak kira fiyatlarının artmasına yönelik avukatı aracılığıyla bütün kiracılarına geriye dönüp 5 yıl TEFE-TÜFE zammı istiyor. Bu da kira sözleşmesine dayandırıyor. Kira sözleşmesine baktığımızda ise; "Her yıl için TEFE-TÜFE ilişkin zam uygulandığında ek bir kira sözleşmesi" yapılacağını belirtiyor. Benim müvekkilimin durumu daha farklıydı. Bu maddenin üstü ev sahibi tarafından çizilmiş olmasıydı. Ayrıca kira sözleşmesinde kira zammı konusunda anlaşılamadığı takdirde ev sahibinin ihtarname yollanacağını belirtiyor. Biz mahkemeye ek bir kiraz sözleşmesinin olmadığını ayrıca kiracı ile ev sahibi arasında kira zammı konusunda bir anlaşmazlığının olmadığını ve evi boşatması yönünde herhangi bir tahliye ihtarnamenin olmadığını beyan ettik."

600 SAYFA BANKA HESAP DÖKÜMÜ İNCELENDİ

Mahkeme heyeti bankadan ödenen kiraların dökümünü istediğini anlatan Gündoğmuş, "600 sayfalık banka hesabı dökümü geldi. Bu hesapların hepsini bende tek tek inceledim. 2017-2018 yıllarında Tümerkent Sitesinde kiraya çıkanların 2 yılda bir zam yapıldığını 10 kiracıda kanıtladım. Mahkeme ev sahibinin lehine karar vererek davayı kazandık. Ev sahibinin yaptırımı ve haciz işlemlerinin hepsi iptal oldu. Kiracı kirasını vaktinde ödediği sürece evinde oturmaya devam edecek" dedi.

KİRACILAR, TEFE-TÜFE MADDESİNE DİKKAT

Kiracıları kira sözleşmesi konusunda önemli uyarılarda bulunan Gündoğmuş, "Kiracılar, kira sözleşmesinde özellikle şu maddeye dikkat etsinler. Bir sonraki yıl kiracı oturmak isterse TEFE-TÜFE ortalamasındaki zammı şimdiden kabul edin. Bu madde yanlış. Bu maddenin yerine kiracı bir sonraki yıl devam etmek isterse ev sahibinin anlaşacağı miktarda ya da TEFE-TÜFE ortalaması oranındaki artırımı ek kira sözleşmesi olarak yazılacaktır maddesi kiracıları koruyacaktır" şeklinde açıklamada bulundu.