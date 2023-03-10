Son dakika! Pınar Gültekin’i vahşice katletmişti: Korkunç cinayette karar açıklandı: Cemal Metin Avcı ve kardeşine ceza yağdı...

Son dakika haberi... Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında karar çıktı. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi'nde görülen davada Avcı'ya uygulanan haksız tahrik indirimi kaldırıldı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'ya da suç delilerini gizlemekten dolayı 4 yıl hapis cezası verdi.
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında, İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının yeniden görülmesine karar vermişti.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Avcı hakkında verilen kararda hukuka aykırı hususların olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine ve duruşma işlemlerine başlanmasına karar vermişti. İstinafa taşınan davanın ilk duruşmasında savcı mütalaa vermişti. Savcı, Cemal Metin Avcı hakkında haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Savcı ayrıca Cemal Metin'in kardeşi Mertcan Avcı hakkında da beraat kararının kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti. Ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını talep etmişti.. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülen davada cezalar belli oldu.
NE OLMUŞTU?
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 13'üncü duruşmada dava hakkındaki kararını verdi. Mahkeme katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avcı, haksız tahrik indirimi nedeniyle 23 yıl hapis ceza aldı. Mercan Avcı'nın beraatine karar verildi. Diğer sanıkların da beraatine karar verildi.
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