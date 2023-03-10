Son dakika! Pınar Gültekin’i vahşice katletmişti: Korkunç cinayette karar açıklandı: Cemal Metin Avcı ve kardeşine ceza yağdı...

Savcı ayrıca Cemal Metin'in kardeşi Mertcan Avcı hakkında da beraat kararının kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti. Ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını talep etmişti.. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülen davada cezalar belli oldu.