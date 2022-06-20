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Giriş Tarihi: 20.6.2022 10:22 Son Güncelleme: 20.6.2022 10:28

Son dakika: Pınar Gültekin davasında karar günü

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Son dakika: Pınar Gültekin davasında karar günü

Son dakika haberi: Muğla’da vahşice katledilen Gültekin’in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davanın 13’üncü duruşması yarın Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da başlaycak.

Mahkeme, sanık Avcı'nın önceki duruşmada sunduğu delileri kabul etmemişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Avcı'nın yargılandığı davada kararın çıkması bekleniyor.

KARAR BEKLENİYOR
Davanın 12'nci duruşmasında mahkeme, sanık Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın 13'üncü duruşması saat 10.30'da başlayacak. Duruşmaya Katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı, Mertcan Avcı, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ile babası Sıddık Gültekin ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor. Kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Avcı'nın yargılandığı davada kararın çıkması bekleniyor.

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Son dakika: Pınar Gültekin davasında karar günü
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