Son dakika: Pınar Gültekin davasında karar günü

Mahkeme, sanık Avcı'nın önceki duruşmada sunduğu delileri kabul etmemişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Avcı'nın yargılandığı davada kararın çıkması bekleniyor.
KARAR BEKLENİYOR
Davanın 12'nci duruşmasında mahkeme, sanık Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın 13'üncü duruşması saat 10.30'da başlayacak. Duruşmaya Katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı, Mertcan Avcı, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ile babası Sıddık Gültekin ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor. Kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Avcı'nın yargılandığı davada kararın çıkması bekleniyor.