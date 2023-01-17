SON DAKİKA | Pınar Gültekin davasında mahkemeden flaş karar

Duruşmaya, Pınar Gültekin'in ananesi Şefika, babası Sıddık Gültekin ve Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Avcı'nın avukatları ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla cezalandırılması istenen Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı katıldı.

EN AĞIR CEZAYI TALEP EDİYORUM

Pınar'ın babası Sıddık Gültekin, "13 duruşmadır buraya geliyorum. Salondakilerden 5 dakika empati yapmalarını istiyorum. Kızım diri diri yakıldı. Şu ana kadar attıkları iftiralar hepsi boş çıktı. Neyin savunmasını yapıyorlar. Bu mahkemeden adalet beklemiyorum. 30 profesörün imzası var adli raporunda neyine inanmıyorlar. Dayanak gücüm yok, evlat acısıyla çırpınıp duruyorum. Bu mahkemenin kararı emsal olması lazım. Mahkemeden, canilere en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Acılı anne Şefika Gültekin, "Artık yeter adalet yerini bulsun. Benim kızım öldü gitti artık. Başka kızlar ölmesin. Bu caniler için en ağır cezayı istiyorum" dedi.