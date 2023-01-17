SON DAKİKA | Pınar Gültekin davasında mahkemeden flaş karar

Son dakika haberleri... Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının yeniden görülmesine karar verdi.
İstinaf Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasını usulden inceledi. İstinaf Mahkemesi'nde görülecek davaya katılma talebinde bulunan veya katılma talebi reddedilen dilekçeleri değerlendirilerek dosyaya eklenmesi istenmişti.
DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Avcı hakkında verilen kararda hukuka aykırı hususların olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine ve duruşma işlemlerine başlanmasına karar verdi. Duruşmanın 15 Şubat'ta yapılmasına hükmetti.
ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, istinaf talebini esastan reddetmemiş karardaki hukuka aykırı olan hususların ancak duruşma açılması ve yeninden yargılanması suretiyle giderilebileceğini hükmetmiştir. Şayet kararın hukuka uygun olduğu düşünülseydi, istinaf talebi esastan reddedilebilecekti. Fakat mahkemenin gerekçesinde de vurguladığı üzere, karardaki hukuka aykırılıkların düzeltilebilmesi için ancak yeninden yargılama ve duruşmanın yapılmasıyla giderilebileceğinden 15 Şubat tarihine duruşma günü verilmiştir. Bu son derece önemli bir gelişmedir. Biz adaletin tecelli edeceğini, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ve hakkaniyetin tesis edileceğini düşünüyoruz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (33) yargılandığı davanın 13'üncü duruşması görüldü. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya, Pınar Gültekin'in ananesi Şefika, babası Sıddık Gültekin ve Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Avcı'nın avukatları ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla cezalandırılması istenen Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı katıldı.
EN AĞIR CEZAYI TALEP EDİYORUM
Pınar'ın babası Sıddık Gültekin, "13 duruşmadır buraya geliyorum. Salondakilerden 5 dakika empati yapmalarını istiyorum. Kızım diri diri yakıldı. Şu ana kadar attıkları iftiralar hepsi boş çıktı. Neyin savunmasını yapıyorlar. Bu mahkemeden adalet beklemiyorum. 30 profesörün imzası var adli raporunda neyine inanmıyorlar. Dayanak gücüm yok, evlat acısıyla çırpınıp duruyorum. Bu mahkemenin kararı emsal olması lazım. Mahkemeden, canilere en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.
Acılı anne Şefika Gültekin, "Artık yeter adalet yerini bulsun. Benim kızım öldü gitti artık. Başka kızlar ölmesin. Bu caniler için en ağır cezayı istiyorum" dedi.
ADALET BEKLİYORUZ
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, cinayet sürecinden bahsetti. Sanıkların çelişkili ifadeler verdiğini vurguladı. Cinayet üzerinde birden fazla fail olduğunu dile getiren Epözdemir, "Adalet bekliyoruz. Biz vicdanlara seslenecek bir adalet bekliyoruz. Vahşi bir kadın cinayetiyle karşı karşıyayız. Cinayet üzerine ortak hakimiyet kuran başka failler var. Mahkemenin vereceği karar tüm kadın cinayeti mağdurlarına ışık olur. Emsal niteliğinde bi karar bekliyoruz" diye konuştu.
Epözdemir, "2 yıldır ciddi bir hukuki mücadele veriyoruz. An itibariyle 6 sanık var. Mücadelemiz sürecek. Birçok hukuki yola başvurduk. Bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğine dile getirmiştik. An itibariyle 6 sanık var. Bütün engellemelere rağmen mücadele sürecek" dedi.
BERATIMI TALEP EDİYORUM
Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla cezalandırılması istenen Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını ifade etti. Avcı, maktulü ve abisiyle olan ilişkisini bilmediğini ifade etti. Avcı, "Olayla ilgili benim bir ilişkim yok. Olay yerinde olduğuma dair delil yok. Yanan varilin içine nasıl bakabilirim. Benim olayla ilgili bir bağlantım yok. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
MÜTALAAYI KABUL ETMİYORUM
Mütalaada, Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçunu gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen katil zanlısı Cemal Metin Avcı, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasını yaptı.
Gültekin ailesinin avukatının iddialarını reddeden Avcı, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben tasarlayarak, canavarca hisle bir şey yapmadım. Tanıklar, deliller, ifadeler nazara alındığında atılı suçlar benim yüzümden oluşmadığı aşikardır. Maktul, beni tehdit edip yüklü miktarda paralar almıştır. Bunların dekontları mevcuttur.
Uygunsuz görüntülerimi çekerek, benim itibarıma zarar vermeye çalışmıştır. Bağ evinde buluşmanın nedeni onda olan görüntüleri parayı vererek almaktı. Kendisi bana bu görüntülerin başkalarında da olduğunu söyledi. Maktul şerefim, haysiyetim ve namusumla oynamıştır. Adli sicilim ortadadır. Biz karıncaya bile zarar vermeyecek olan ben, söz konusu eylemi istemeyerek de olsa yaptım.
Pişmanım. Suçumu itiraf ettim. Ancak canavarca hisle hareket etmedim. Bu konuda yüreğim rahat. Önceden tasarlayarak yaptığım bişey değil.
Anlık öfke ve tahrik ile bu eylem gerçekleştirmiştir. Mahkemenin en doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Adaleye sığınıyorum" ifadelerini kullandı.
Sanıkların avukatları mütalaayı kabul etmedi. Sanıkların üzerlerine atılı suçtan beraatini talep etti.
CEMAL METİN AVCI'YA 23 YIL HAPİS
Mahkeme 13'üncü duruşmada dava hakkındaki kararını verdi. Mahkeme katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya, ağırlaştırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avcı, haksız tahrik indirimi nedeniyle 23 yıl hapis ceza aldı. Mercan Avcı'nın beraatine karar verildi. Diğer sanıkların da beraatine karar verildi.
"UTANIYORUM"
Karar sonrası açıklama yapan Avukat Rezan Epözdemir, "Kızları diri diri yakılarak katledilen acılı ailenin bir avukatı olarak, en çok da bir hukukçu olarak bu karardan utanıyorum. Yazıklar olsun. Tek kelimeyle bir hukuk garabeti. Adalet bugün Muğla'da ölmüştür. Genç bir kadını diri diri yakan, yarınlarını ve umutlarını çalan bir caniye olmayan haksız tahrik indirimi uygulandı ve 23 yıl hapis cezası verildi. Diğer beş sanığa da beraat kararları verildi.
Bu cani, karar böyle kesinleşirse 14 yıl 4 ay sonra cezaevinden çıkacak ve topluma karışacak" dedi.