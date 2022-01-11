SON DAKİKA | Pınar Kaynak vahşice öldürülmüştü! Korkunç detay adli tıp raporunda ortaya çıktı

Olay, 15 Ağustos 2017'de, Ortahisar ilçesinde Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarmanın yaptığı kontrolde, göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 2'si tutuklu, 4 sanık hakkında dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına devam edildi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya; tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu.