Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 9.12.2022 09:56

SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den açıklama geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik sürece girildi! Yeni yılda emeklilerin maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Gaz fiyatını belirleyen merkez olmak istiyoruz
'6 yaşındaki kız çocuğuna istismara' tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet'ten açıklama
Edirne'yi İstanbul'a bağlayan projede tarih belli oldu: Seyahat süresi 1,5 saate düşecek
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA