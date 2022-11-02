Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 2.11.2022 10:48 Son Güncelleme: 2.11.2022 10:49

SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz
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