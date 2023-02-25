SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'da meydana gelen 2 büyük depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da, dört bloktan oluşan Rende Sitesi'nde 105 kişi hayatını kaybetti. Sitenin bir bloğunun kolonlarının kreş yapılması için kesildiği iddia edildi. Depremde yan bloğun üzerine devrilirken her iki blok da yerle bir oldu. Sitenin toprak sahibi olan 84 yaşındaki Arif Sami Rende için gözaltına alındı. Gözaltına alınan Rende'nin avukatları, yaş haddi sebebiyle karara itiraz etti. Bunun üzerine Arif Sami Rende serbest bırakıldı.