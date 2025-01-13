Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Rıza Akpolat emniyete getirildi
Giriş Tarihi: 13.1.2025 16:41 Son Güncelleme: 13.1.2025 16:48

Son dakika: Rıza Akpolat emniyete getirildi

Son dakika haberleri: Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika: Rıza Akpolat emniyete getirildi

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında olduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Rıza Akpolat'ın Balıkesir'de gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği açıklanmıştı.

EMNİYETE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Son dakika: Rıza Akpolat emniyete getirildi
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