Son dakika: Rıza Akpolat emniyete getirildi

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında olduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Rıza Akpolat'ın Balıkesir'de gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği açıklanmıştı.
EMNİYETE GETİRİLDİ
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.SON DAKİKA… CHP'li belediyelere rüşvet ve yolsuzluk operasyonu: İşte Rıza Akpolat ile birlikte gözaltı kararı verilen isimler!