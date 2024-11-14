SON DAKİKA... Rojin Kabaiş’in otopsi raporu açıklandı! Kabaiş Van Gölü’nde boğularak hayatını kaybetti...

Son dakika haberi... Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de kaybolmuş ve bir daha haber alınamamıştı.

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde oluşturulan özel ekiplerin de katılımıyla hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürdürülmüştü.

Kabaiş'in cansız bedeni, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu. Kabaiş'in cenazesi, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yapılan ön otopsi incelemesinin ardından alınan 100'e yakın numune, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ön otopsi raporuna göre, kesici ve ateşli silah yaralanmasına ilişkin bir bulguya rastlanmadığı, herhangi bir kemik kırığı da tespit edilmediği belirlenmişti.

Daha sonra İstanbul Adli Tıp Merkezine gönderilen 100'e yakın numune örneği yapılan incelemelerin ardından sonucu Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Raporunda çıkan sonuçta ise Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.