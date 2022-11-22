Son dakika: Roketli saldırıda şehit olmuştu: Annesi 5 yaşındaki Hasan’ın hayalini açıkladı!

Karkamış'ta roketli saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı | Video

"HAYALİ BABASI GİBİ TIR ŞOFÖRÜ OLMAKTI"

Eşi Zeki Karataş'ın tırlarının bulunduğunu ve hayatının önemli bölümünü yollarda geçirdiğini anlatan Karataş, oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirtti. Konuşurken gözyaşlarına boğulan acılı anne, şunları kaydetti: "Oğlum, 'Baba tır şoförü olacağım' derdi. Ben de 'Yok annem, sen oku' derdim. Benim oğlum, kendi kendine kartondan kitaplık düzdü. Bütün kıyafeti dolapta kaldı.