Son dakika: Röportajı ortaya çıkan firari müteahhit Salih Zorsu yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 100'e yakın kişiye mezar olan Ilgım Apartmanı'nı yapan ve kentte inşaa ettiği çok sayıda yapı depremde yerle bir olan Zorsu İnşaat'ın sahibi firari müteahhit Salih Zorsu yakalandı. 5 yıl önce verdiği röportajda "Firmamızın birinci önceliği kalite. Güven ve taahhüt ettiğimiz zamanda işimizi layıkıyla teslim etmeye çalışıyoruz" diyen Zorsu, muhabirin, 'Türkiye deprem kuşağında. Bu gerçekle yaşayan bir ülkeyiz. Temel önemli. Yapı denetimleri önemli. Bu doğrultuda nasıl bir işleyiş var?" sorusuna da, "Her kademede demir ve beton aldırıyoruz. Demir ve betondan sonra da incesinden de denetim altındayız. Bundan zevk alıyoruz açıkçası. Projeye uygunluğunu birebir sağlıyoruz. Denetimlerin de sürekli yapılmasını taraftarıyız" şeklinde cevaplamıştı.

FİRMAMIZIN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ KALİTE

Röportajında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olduğunu belirten Salih Zorsu şu şekilde izleyicilere seslenmişti: "2002'den bir firmada 2 yıl çalıştım. 2004'te kendi firmamı kurdum. Ağırlıklı olarak o günden beri ağırlıklı olarak yap sat üzerine hizmet vermekteyiz. Antakya içinde 3+1 üzerine konut üretimi yapıyorum.

Öğrenci apartları da yapıyoruz. Bugüne kadar 400'ün üzerinde apart teslim ettik. 4-5 yıldır da kullanılıyor. Güzel konut üretmeye çalışıp insanlara güzel yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Firmamızın birinci önceliği kalite. Güven ve taahhüt ettiğimiz zamanda işimizi layıkıyla teslim etmeye çalışıyoruz. Birinci sınıf ürünleri kullanıyoruz."

TUTUKLANDI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Zorsu, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 47'YE ULAŞTI

Öte yandan savcılığın Antakya ve Defne İlçelerinde bugüne kadar tespiti yapılan 367 şüpheliden 47'si tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; 78 şüpheli adli kontrolle, 19'u savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. 83 şüpheli hakkında firari olmaları nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkarıldı. 36 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak gözaltı kararı verildi. Sorumlu oldukları binalarda henüz ölüm tespit edilemeyen 62 şüpheli için, güvenlik birimlerine ek araştırma talimatı verildi. Bu şüphelilerden 3'ü hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Tutuklu 2 şüpheli kanser hastası olması nedeniyle, 2 şüpheli de delil durumu gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı.

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