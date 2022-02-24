Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Rusya, batı sınırını sivil uçuşlara kapattı!
Giriş Tarihi: 24.2.2022 07:30 Son Güncelleme: 24.2.2022 07:45

Son dakika: Rusya, batı sınırını sivil uçuşlara kapattı!

AA
Son dakika: Rusya, batı sınırını sivil uçuşlara kapattı!

Gelen son dakika haberine göre; Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını ifade etti.

Son dakika gelişmesi... Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

RUSYA, BATI SINIRINI SİVİL UÇUŞLARA KAPATTI!

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta başlayan askeri operasyonun ardından Havacı ve Denizcilere Uyarı (NOTAM) yayınladı.

NOTAM'da yer alan açıklamada, "Silah ve askeri teçhizat kullanımı nedeniyle sivil uçakların uçuşlarının güvenliğine yönelik yüksek tehdit nedeniyle Rusya'nın Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahası kullanımı geçici olarak durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.

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Son dakika: Rusya, batı sınırını sivil uçuşlara kapattı!
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