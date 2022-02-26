Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında 3. gün! Türk vatandaşları Edirne’ye ulaştı

Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 120 kişi, 2 gündür Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde kalıyorduk. Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz. Şu an otobüslerde bebeğinden yaşlısına, iş insanından öğrencisine herkes var" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev'den Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.
Kiev'de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye'ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi.
Kiev'den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, "Yollarda çok yoğunluk bulunuyor.
SON DAKİKA: Ukrayna'dan kaçış sürüyor
Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık.
Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız" dedi.
İLK KAFİLE EDİRNE'YE ULAŞTI!
Kiev'den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile Edirne'ye ulaştı.
Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Moldova'dan tahliye edilen bir grup, otobüsle Türkiye'ye geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının oluşturduğu tedirginlik ve Moldova'ya olan göç dalgası nedeniyle Türk yatırımcının fabrikasında görevli yöneticiler, tahliye için Dışişleri Bakanlığına başvurdu.
Dışişleri Bakanlığı, aralarında geçen hafta proje kapsamında Moldova'ya gidenlerin de olduğu 31 kişilik grubun tahliyesini organize ederek Romanya ve Bulgaristan'dan geçişini sağladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geldikleri otobüsle İstanbul'a hareket etti.