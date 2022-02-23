Son dakika | SABAH gündeme getirdi, CHP’li belediye zeytinlik kıyımında geri adım attı

AVM projesiin ihalesi, Burhaniye Belediyesi tarafından iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Belediyemizce 23 yıllık üst kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan alışveriş merkezi sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır" denildi.