Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! Zirvede İstanbul var...
Giriş Tarihi: 31.1.2022 10:59 Son Güncelleme: 31.1.2022 11:15

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! Zirvede İstanbul var...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! Zirvede İstanbul var...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; Megakent İstanbul yine zirvede yer aldı. İşte koronavirüs vaka haritasında son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından haftalık vaka haritasını paylaştı. Haftalık vaka haritasına göre; İstanbul, 100 binde 1245,73 oranla zirvede yer aldı. Ankara ve İzmir'deki oranlar da dikkat çekti.

BAKAN KOCA HAFTALIK HARİTAYI PAYLAŞTI

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.

İSTANBUL ZİRVEDE

Her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

30 OCAK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! Zirvede İstanbul var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA