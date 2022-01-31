Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! Zirvede İstanbul var...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından haftalık vaka haritasını paylaştı. Haftalık vaka haritasına göre; İstanbul, 100 binde 1245,73 oranla zirvede yer aldı. Ankara ve İzmir'deki oranlar da dikkat çekti.
BAKAN KOCA HAFTALIK HARİTAYI PAYLAŞTI
Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.
İSTANBUL ZİRVEDE
Her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.