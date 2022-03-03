Son dakika: Sağlık Bakanlığı 3 Mart koronavirüs verilerini paylaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3 Mart'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 49 bin 424 koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 188 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 66 bin 873 kişi ise iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,13, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,96 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 870 bin 323 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN 'TABLO' AÇIKLAMASI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ""Bakan Koca dün vaka tablosunu paylaşmayı unuttu."
Günlük Covid-19 Tablosu, dün akşamdan itibaren her akşam Sağlık Bakanlığı http://covid19.saglik.gov.tr adresinde." ifadelerine yer verdi.