Son dakika: Sağlık Bakanlığı 3 Mart koronavirüs verilerini paylaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3 Mart'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 49 bin 424 koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 188 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 66 bin 873 kişi ise iyileşti.