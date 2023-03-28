Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz 5'nci duruşmada tahliye edildi
Giriş Tarihi: 28.3.2023 17:15 Son Güncelleme: 28.3.2023 17:17

SON DAKİKA | 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz 5'nci duruşmada tahliye edildi

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın  Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz, hakkında  'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 5'nci  duruşması bugün Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde  görüldü. Duruşmada Özkiraz  için tahliye kararı çıktı.

DHA
SON DAKİKA | ’Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz 5’nci duruşmada tahliye edildi

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 5'nci duruşması bugün Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Özkiraz için tahliye kararı çıktı.

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SON DAKİKA | 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz 5'nci duruşmada tahliye edildi
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