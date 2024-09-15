Son dakika: Sakarya’da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 20 kişi yaralandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar A Haber'e yaptığı açıklamada, "10 itfaiye ekibimiz şu an orada. Sağlık ve kurtarma ekiplerimiz orada. Patlama çatı katında yaşandı. Sebebini henüz bilmiyoruz. Çok ağır yaralımız şu anda yok. Tespit noktasında arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Yangından dolayı belli bölgelere giremiyoruz" ifadelerini kullandı.