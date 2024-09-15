Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sakarya'da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 20 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 15.9.2024 13:56 Son Güncelleme: 15.9.2024 14:08

Son dakika: Sakarya'da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 20 kişi yaralandı

Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar A Haber’e yaptığı açıklamada, “10 itfaiye ekibimiz şu an orada. Sağlık ve kurtarma ekiplerimiz orada. Patlama çatı katında yaşandı. Sebebini henüz bilmiyoruz. Çok ağır yaralımız şu anda yok. Tespit noktasında arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Yangından dolayı belli bölgelere giremiyoruz” ifadelerini kullandı.

AA
Son dakika: Sakarya’da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 20 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar A Haber'e yaptığı açıklamada, "10 itfaiye ekibimiz şu an orada. Sağlık ve kurtarma ekiplerimiz orada. Patlama çatı katında yaşandı. Sebebini henüz bilmiyoruz. Çok ağır yaralımız şu anda yok. Tespit noktasında arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Yangından dolayı belli bölgelere giremiyoruz" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi ise sürüyor. Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

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Son dakika: Sakarya'da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 20 kişi yaralandı
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