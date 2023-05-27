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Giriş Tarihi: 27.5.2023 09:52 Son Güncelleme: 27.5.2023 10:23

Son dakika: Saliha hemşirenin ölümüyle ilgili hastane müdürü tutuklandı

Aksaray’da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Saliha Tuncel'in (25) bir rezidansın 7. katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili doktor sevgilisi Halil İbrahim A. (43) serbest bırakılırken, hastanenin müdiresi Çiğdem Özkan, Tuncel’i intihara yönlendirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Son dakika: Saliha hemşirenin ölümüyle ilgili hastane müdürü tutuklandı

24 Mayıs günü Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşanan olayda, özel hastanesinin Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu hemşiresi Saliha Tuncel, aynı hastanede Çocuk Sağlık ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan sevgilisi Halil İbrahim A'nın 7'nci kattaki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Halil İbrahim A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis ilk yaptığı incelemede olayın intihar olduğunu tespit etti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Baba Salim Tuncel olayın intihar olamayacağını, kızının intihara meyilli biri olmadığı yönünde ifade verdi. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Binada oturanların ifadelerine başvurulup, çevredeki tüm güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alındı. Hatta çiftin o gün nerelere gittiği, nerelerde beraber oldukları, ne zaman buluştukları, rezidansa kaçta girip, çıktıklarına kadar tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar incelendi. Soruşturma çerçevesinde doktor Halil İbrahim A. ve özel hastanenin müdiresi Çiğdem Özkan gözaltına alındı. Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İNTİHARA YÖNLENDİRMEDEN TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcısı ve Sulh Ceza Hakimliğinde yeniden ifade veren şüphelilerden Çiğdem Özkan genç hemşireyi intihara yönlendirdiği gerekçesiyle tutuklandı. Doktor sevgili Halil İbrahim A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BABADAN FOTOĞRAF DETAYI

Baba Salim Tuncel, şüphelilerin kızına ait fotoğrafları hastanede herkese yaydıklarını, kızının da bu nedenle olayın sabahında istifa etmeye hazırlandığını söyledi. Baba Tuncel fotoğrafların içeriğini ise bilmediğini ifade etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin telefonlarına da el koydu. Telefonların incelenmesinin sürdüğü belirtildi.

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Son dakika: Saliha hemşirenin ölümüyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
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