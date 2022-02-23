Son dakika: Şampuan kutusundan servet çıktı!



Yolcunun bagajı x-ray cihazıyla kontrol edildi. Bagajda bulunan şampuan kutularında yoğunluk tespit edildi. Şampuan kutularını açan ekipler, 19 parça kilitli poşetler halinde, toplam ağırlığı 365,80 gram gelen ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu değerlendirilen pırlanta buldu.