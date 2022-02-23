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Giriş Tarihi: 23.2.2022 11:50 Son Güncelleme: 23.2.2022 11:53

Son dakika: Şampuan kutusundan servet çıktı!

DHA
Son dakika: Şampuan kutusundan servet çıktı!

Son dakika haberi: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen İranlı yolcunun bagajında yapılan aramada şampuan kutularına gizlenen ve piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu değerlendirilen pırlanta ele geçirildi.

Son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen İranlı S.M.A.'yı durdurdu.


Yolcunun bagajı x-ray cihazıyla kontrol edildi. Bagajda bulunan şampuan kutularında yoğunluk tespit edildi. Şampuan kutularını açan ekipler, 19 parça kilitli poşetler halinde, toplam ağırlığı 365,80 gram gelen ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu değerlendirilen pırlanta buldu.

İranlı S.M.A. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Son dakika: Şampuan kutusundan servet çıktı!
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