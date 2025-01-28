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Giriş Tarihi: 28.1.2025 09:42 Son Güncelleme: 28.1.2025 10:13

SON DAKİKA... Samsun Limanı'ndaki kuru yük gemisinde yangın çıktı

Samsun Limanı'nda Firuze G. isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor...

DHA
SON DAKİKA... Samsun Limanı’ndaki kuru yük gemisinde yangın çıktı

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Alınan bilgiye göre, Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

SAMSUN VALİSİ TAVLI: 33 PERSONEL KURTARILDI

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA... Samsun Limanı'ndaki kuru yük gemisinde yangın çıktı
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