Son dakika: Samsun’da bir grup Atatürk heykeli etrafında döndü! Çirkin provokasyon sonrası ilginç olay...

Son dakika haberine göre; Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi 'Onur Anıtı'na urgan bağlanarak saldırıldı. Saat 08.15 sıralarında Atatürk Parkı'na gelenler Onur Anıtı'ndaki atın ayak kısmına bağlanmış bir halat olduğunu gördü. Durumun ihbar edilmesiyle emniyet ekipleri harekete geçti. Anıt ve çevresinde güvenlik kamerası, görgü tanığı, parmak izi araştırması yapıldı. Olay yeri inceleme ekipleri Onur Anıtı'na çıkarak bağlı bulunan urgan ve çelik halatı keserek delil torbasına koydu. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da Atatürk Parkı'na gelerek bilgi aldı.
Bu gelişme sonrası bir grup Samsunlu, heykelin bulunduğu Onur Anıtı'nda toplandı. Atatürk heykelinin etrafında el ele tutuşarak zincir oluşturan grup, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak heykelin etrafında döndüler.
Samsun'da bir grup Atatürk heykeli etrafında döndü! Çirkin provokasyon sonrası ilginç olay...
Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada ilginç yorumlar yapıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "3 Şubat günü saat 8.15 sıralarında İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Onur Anıtı'na urgan (ip) asmak suretiyle menfur saldırı gerçekleştiren iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'un simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan ve asla kabul edemeyeceğimiz bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir" dedi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.