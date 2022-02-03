Son dakika: Samsun’da bir grup Atatürk heykeli etrafında döndü! Çirkin provokasyon sonrası ilginç olay...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "3 Şubat günü saat 8.15 sıralarında İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Onur Anıtı'na urgan (ip) asmak suretiyle menfur saldırı gerçekleştiren iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'un simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan ve asla kabul edemeyeceğimiz bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir" dedi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.