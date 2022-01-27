Son dakika: Samsun’da şüpheli son! Gürcistanlı Mzia evinde ölü bulundu

İddiaya göre, H.H.Y. bir süre sonra odasına gittiği Okriashvili'nin nefes alamadığını fark edince, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemede Gürcü kadının hayatını kaybettiğini belirledi.