Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Samsun’daki heyelan faciasında baba ile iki kızı can vermişti: Akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 30.4.2025 09:00 Son Güncelleme: 30.4.2025 09:36

SON DAKİKA… Samsun’daki heyelan faciasında baba ile iki kızı can vermişti: Akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesi pes dedirtti!

SON DAKİKA… Samsun’daki akaryakıt istasyonunda yaşanan heyelan faciasında Adem Kaya ile iki kızı hayatını kaybetti. Feci olayın ardından istasyonun sahibi ve işletme müdürü için gözaltı kararı verildi. Tutuklanan akaryakıt istasyonunun 80 yaşındaki sahibi M.Z.G.’nin ifadesi pes dedirtti.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
SON DAKİKA… Samsun’daki heyelan faciasında baba ile iki kızı can vermişti: Akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesi pes dedirtti!

SON DAKİKA… Samsun'da pazar gecesi gece saat 23.30 sularında meydana gelen göçükte dağdan kopan kaya parçaları benzin istasyonunda bulunan otomobilin devrildi.

Bu sırada aracını yıkayan Adem Kaya (36) ile çocukları 5 yaşındaki Açelya Kaya ve 7 yaşındaki Alya Kaya göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kaya ise tonlarda ağırlığın altından yaralı olarak kurtarılabildi.

BABA İLE İKİ KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Anne Çiğdem Kaya, hastanede tedavi altına alınırken, baba ve 2 kızı Terme'de gözyaşları ile toprağa verildi.

AKARYAKIT İSTASYONU SAHİBİ TUTUKLANDI

Facianın ardından istasyonun sahibi ve işletme müdürü için gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen işletme müdürü K.Y., 'kazanın önlenmesine ilişkin tedbir almada sorumlu olduğuna dair bilgi ve belgenin dosya kapsamında bulunmadığı' değerlendirmesi yapılarak 'adli kontrol' şartıyla salıverildi.

İstasyonun sahibi M.Z.G. ise 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞOKE EDEN İFADE: SUÇU DEPREME ATTI!

Akaryakıt istasyonunun sahibi 80 yaşındaki M.Z.G., suçlamaları reddetti. İki ay önce araç yıkama bölümünde tadilat yapıldığı iddialarını reddeden ve suçu depreme atan M.Z.G., "Ben neden gözaltındayım. Benim istasyonum kaçak değil.

Araç yıkama bölümü vaziyet planına işlendi. Bu olay için ve hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Son dönemlerde Tokat ve Taşova merkezli iki tane deprem oldu. Samsun'da da şiddeti hissedildi. O depremler kayaları yerinden oynatmış olabilir. Bunda benim ne suçum var" dedi.

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SON DAKİKA… Samsun’daki heyelan faciasında baba ile iki kızı can vermişti: Akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesi pes dedirtti!
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