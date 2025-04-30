SON DAKİKA… Samsun’daki heyelan faciasında baba ile iki kızı can vermişti: Akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesi pes dedirtti!

Araç yıkama bölümü vaziyet planına işlendi. Bu olay için ve hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Son dönemlerde Tokat ve Taşova merkezli iki tane deprem oldu. Samsun'da da şiddeti hissedildi. O depremler kayaları yerinden oynatmış olabilir. Bunda benim ne suçum var" dedi.