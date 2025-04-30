SON DAKİKA… Samsun’daki heyelan faciasında baba ile iki kızı can vermişti: Akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesi pes dedirtti!

SON DAKİKA… Samsun'da pazar gecesi gece saat 23.30 sularında meydana gelen göçükte dağdan kopan kaya parçaları benzin istasyonunda bulunan otomobilin devrildi.
Bu sırada aracını yıkayan Adem Kaya (36) ile çocukları 5 yaşındaki Açelya Kaya ve 7 yaşındaki Alya Kaya göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kaya ise tonlarda ağırlığın altından yaralı olarak kurtarılabildi.
AKARYAKIT İSTASYONU SAHİBİ TUTUKLANDI
Facianın ardından istasyonun sahibi ve işletme müdürü için gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen işletme müdürü K.Y., 'kazanın önlenmesine ilişkin tedbir almada sorumlu olduğuna dair bilgi ve belgenin dosya kapsamında bulunmadığı' değerlendirmesi yapılarak 'adli kontrol' şartıyla salıverildi.
İstasyonun sahibi M.Z.G. ise 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞOKE EDEN İFADE: SUÇU DEPREME ATTI!
Akaryakıt istasyonunun sahibi 80 yaşındaki M.Z.G., suçlamaları reddetti. İki ay önce araç yıkama bölümünde tadilat yapıldığı iddialarını reddeden ve suçu depreme atan M.Z.G., "Ben neden gözaltındayım. Benim istasyonum kaçak değil.