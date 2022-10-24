Son dakika: Şanlıurfa’da okul önünde silahlı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!





POLİS KAVGAYI AYIRMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kavga nedeniyle olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti. Polis havaya ateş açarak tarafları uzaklaştırmaya çalıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Şanlıurfa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin olay yerinde tüm güvenlik önlemlerini aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Germen Mahallesi'nden husumetli iki aile arasında, çocukların tartışması sonucu başlayan kavgaya ailelerinde dahil olması neticesinde, olay esnasından yaralanan S.Y. ve Ö.F.Ç. adlı vatandaşlarımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştirler. Olayda 14 vatandaşımız da yaralanmış olup yaralıların tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili faillerden tamamı yakalanmış olup, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet ateşli silah ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olay yerinde tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır."