Son dakika: Şanlıurfa’da okul önünde silahlı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi...Olay, saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul önünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!
Okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişiye daha isabet etti.
Okul çıkışı çatışmanın ortasında kalan öğrencilerin panik anları kamerada | Video
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan Ömer Faruk Çınar ile Sümemme Yeten hayatını kaybetti.
2'Sİ AĞIR 13 KİŞİ YARALANDI!
Tedavi altına alınan 14 yaralıdan 2'sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Talihsiz öğrencilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından ilçe genelinde polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.
DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA
Bindikleri servis aracı çatışmanın ortasında kalan öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Servis şoförü araçtakilerin zarar görmemesi için büyük çaba harcarken, öğrenciler korku içerisinde şoföre seslenerek bölgeden uzaklaşmasını istedi. Silah sesleri arasında servis aracını geri döndüren sürücü bölgeden uzaklaşmayı başarırken, kavga anı ve öğrencilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı.
POLİS KAVGAYI AYIRMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI
Kavga nedeniyle olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti. Polis havaya ateş açarak tarafları uzaklaştırmaya çalıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA!
Şanlıurfa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin olay yerinde tüm güvenlik önlemlerini aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Germen Mahallesi'nden husumetli iki aile arasında, çocukların tartışması sonucu başlayan kavgaya ailelerinde dahil olması neticesinde, olay esnasından yaralanan S.Y. ve Ö.F.Ç. adlı vatandaşlarımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştirler. Olayda 14 vatandaşımız da yaralanmış olup yaralıların tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili faillerden tamamı yakalanmış olup, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet ateşli silah ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olay yerinde tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır."