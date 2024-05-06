SON DAKİKA! Seçil Erzan’a yeni iddianame: İstenen ceza 285 yıla yükseldi

Son dakika haberi: Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni gelişme yaşandı. Eski bankacı Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı özel fon davası sürüyor.

YENİ İDDİANAME EKLENDİ

275 yıl hapsi istenen Seçil Erzan'a yeni iddianame düzenlendi. Birleştirilme talepli açılan davada neticesinde müşteki sayısı 27'ye yükseldi. Hazırlanan iddianamede, müşteki olarak Fatih Altıntaş aldı. 2018'de eşinin köyünü ziyaret ettikleri esnada Erzan ile tanıştığını, 2023'te ise kendisini aradığını belirtti. Altıntaş, Erzan'ın zengin kişilerin bulunduğu gizli bir fon olduğunu, bu fonun iki parmağının ucunda olduğunu ve kendisine yatırım teklifinde bulunduğunu söyledi.

78 BİN DOLARI KAFEDE TESLİM ETTİ

Bankada müdür olması ve eşinin ailesinin akrabası olması nedeniyle Erzan'a güvendiğini ifade eden Altıntaş, 25 Şubat 2023'te 78 bin doları kafede Şeçil'e teslim ettiğini belirtti. Altıntaş, parayı teslim ettikten sonra belge almadığını ancak mesajlaşmalarının olduğunu ifadesinde anlattı.

"BORÇ ALDIM"

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanık Seçil Erzan'ın ifadesine başvuruldu. Erzan, müştekiden borç para aldığını belirterek "Onlara daha önceden kredi kullanmıştım. Bu nedenlere vefa borçları vardı. Bana %40 faizli borç vermişti. Borca ilişkim ödeme yapmadım" diyerek suçlamaları reddetti.

285 YILA YÜKSELDİ

Soruşturma neticesinde, Seçil Erzan hakkında " Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla hapis istemiyle dava açıldı. Seçil Erzan'ın yargılandığı davada müşteki sayısının 27'ye yükselmesiyle birlikte hakkında istenen ceza miktarı toplamda 285 yıla yükseldi.