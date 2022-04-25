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Giriş Tarihi: 25.4.2022 14:44 Son Güncelleme: 25.4.2022 15:22

SON DAKİKA: Şehit polisin 8 yaşındaki kızından yürekleri sızlatan sözler: Babam cennete gitti, şehitler ölmez...

DHA
SON DAKİKA: Şehit polisin 8 yaşındaki kızından yürekleri sızlatan sözler: Babam cennete gitti, şehitler ölmez...

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Fatih ilçesinde takip ettiği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşen polis Zafer Mat şehit oldu. Mat, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlanırken, cenazede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı. Şehidin kızı ile Soylu'nun arasındaki diyalog yürekleri yaktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde takip ettiği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ZANLININ TAŞ ATMASI İLE YÜKSEKTEN DÜŞEREK ŞEHİT OLDU

Takip ettiği şüpheli Burhan Bağış'ın attığı taşın başına isabet etmesiyle 2 metre yükseklikten düşerek şehit olan Zafer Mat için Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak köyünde cenaze töreni düzenlendi.

BAKAN SOYLU DA KATILDI

Köy meydanındaki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

"BABAM CENNETE GİTTİ"

Bakan Soylu, cenaze namazı öncesi şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Soylu, şehidin annesi Güllefere, babası Mahir, eşi Zeynep Mat'a taziye dileğinde bulunduktan sonra "Babam cennete gitti, şehitler ölmez" diyen şehidin kızı Fatma Zehra (8) ile konuştu. Yozgat Müftüsü Ali Gülden'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Mat için helallik alındı. Daha sonra Bakan Soylu'nun omuz verdiği şehit Zafer Mat'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, köy mezarlığına taşınarak toprağa verildi.

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SON DAKİKA: Şehit polisin 8 yaşındaki kızından yürekleri sızlatan sözler: Babam cennete gitti, şehitler ölmez...
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