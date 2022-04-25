SON DAKİKA: Şehit polisin 8 yaşındaki kızından yürekleri sızlatan sözler: Babam cennete gitti, şehitler ölmez...

ZANLININ TAŞ ATMASI İLE YÜKSEKTEN DÜŞEREK ŞEHİT OLDU



Takip ettiği şüpheli Burhan Bağış'ın attığı taşın başına isabet etmesiyle 2 metre yükseklikten düşerek şehit olan Zafer Mat için Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak köyünde cenaze töreni düzenlendi.