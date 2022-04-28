SON DAKİKA | Sevgilisinin üzerine benzin döküp yakarak öldürmüştü! Soner D.’nin cezası belli oldu





SEVGİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri tarafından hastanede Soner Durgun ile yapılan sorguda şahsın, Merve Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem Merve Yeşiltaş'ı hem de kendisini yaktığını beyan etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan iki şahıs, Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Benzin dökülerek feci şekilde yanan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner Durgun ise taburcu olduktan sonra yargılanmaya başladı.