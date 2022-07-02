Sigaraya zam iddiaları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada JTİ grubu sigara fiyatında 2 TL'lik bir artış yaşandığı bilgisi geldi. Başta tütün ürünü kullanıcıları olmak üzere vatandaşlar yeni sigara fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Buna göre; Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte marka marka sigara fiyatları güncel listesi Temmuz 2022.
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Gelen iddialara göre JTİ marka sigaralara 2 TL oranında zam geldi. Buna bakıldığında Camel Yellow 100 48 TL olmuş durumda. Sigara fiyatları için son gelen rakamlar şöyle;
GÜNCEL EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI
İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları
Bianca - 27,00 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL