Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Temmuz 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları listesi
Giriş Tarihi: 2.7.2022 06:40

SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Temmuz 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları listesi

SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Temmuz 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları listesi

Sigara zammı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Temmuz ayının ilk günü akşam saatlerinde gelen bilgiler doğrultusunda sigaraya zam mı geldi sorusu yanıt buldu. Yılbaşından bu yana toplamda 8 TL’lik bir artışın yaşandığı biliniyordu. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları listesi bu kapsamda tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Peki; sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi.

Sigaraya zam iddiaları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada JTİ grubu sigara fiyatında 2 TL'lik bir artış yaşandığı bilgisi geldi. Başta tütün ürünü kullanıcıları olmak üzere vatandaşlar yeni sigara fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Buna göre; Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte marka marka sigara fiyatları güncel listesi Temmuz 2022.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Gelen iddialara göre JTİ marka sigaralara 2 TL oranında zam geldi. Buna bakıldığında Camel Yellow 100 48 TL olmuş durumda. Sigara fiyatları için son gelen rakamlar şöyle;

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Şu anlık diğer sigara markalarından herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

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SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Temmuz 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları listesi
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