Sigaraya zam iddiaları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada JTİ grubu sigara fiyatında 2 TL'lik bir artış yaşandığı bilgisi geldi. Başta tütün ürünü kullanıcıları olmak üzere vatandaşlar yeni sigara fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Buna göre; Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte marka marka sigara fiyatları güncel listesi Temmuz 2022.