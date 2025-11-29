SON DAKİKA... Siirt’te feci kaza! Maden işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı: 2’si ağır 15 yaralı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı işçiler, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kaza yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.