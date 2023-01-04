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Giriş Tarihi: 4.1.2023 20:27 Son Güncelleme: 4.1.2023 21:00

SON DAKİKA! Sinan Ateş Cinayetinde flaş gelişme: 3 tutuklama!

Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan U.K, M.U. ve M.Y, tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA! Sinan Ateş Cinayetinde flaş gelişme: 3 tutuklama!

Son dakika haberi! Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında U.K, M.U, E.U. ve M.Y gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

U.K, M.U. ve M.Y, nöbetçi hakimlik tarafından 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, E.U.ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SON DAKİKA! Sinan Ateş Cinayetinde flaş gelişme: 3 tutuklama!
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