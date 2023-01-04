SON DAKİKA! Sinan Ateş Cinayetinde flaş gelişme: 3 tutuklama!

Son dakika haberi! Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında U.K, M.U, E.U. ve M.Y gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
U.K, M.U. ve M.Y, nöbetçi hakimlik tarafından 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, E.U.ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.