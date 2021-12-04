Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: 'Sinop'ta araç denize uçtu' ihbarı alarma geçirdi! Ortaya çıkan gerçek hem derin nefes aldırdı hem de şaşırttı...
Giriş Tarihi: 4.12.2021 17:19 Son Güncelleme: 4.12.2021 17:20

SON DAKİKA: 'Sinop'ta araç denize uçtu' ihbarı alarma geçirdi! Ortaya çıkan gerçek hem derin nefes aldırdı hem de şaşırttı...

İHA
SON DAKİKA: ’Sinop’ta araç denize uçtu’ ihbarı alarma geçirdi! Ortaya çıkan gerçek hem derin nefes aldırdı hem de şaşırttı...

Son dakika haberi: Sinop'un Ayancık ilçesinde, 'Denize araç uçtu' ihbarı ekipleri alarma geçirdi. İskeleye yakın bölgede suya batmış şekilde görünen araç iş makinesi ile karaya çıkarıldı. Aracın 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan araçlardan biri olduğu ortaya çıktı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, vatandaşlar tarafından "denize araç uçtuğu" iddiası üzerine ekipler harekete geçti. Ayancık İskelesi'nde vinç yardımıyla çıkarılan aracın, 11 Ağustos'ta yaşanan sel afetinde kaybolan araçlardan biri olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir vatandaş tarafından iskele yakınlarında "denize araç uçtuğu" ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İskelede deniz yüzeyinde görülen aracın alınması için bölgeye Ayancık Belediyesine ait vinç getirildi.

Vinç yardımıyla denizden çıkarılan aracın, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan araçlardan biri olduğu ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşlar, bunun üzerine rahat bir nefes aldı.

Denizden çıkarılan araç, daha sonra selde bulunan araçların bulunduğu eski Kereste Fabrikası mevkiine götürüldü.

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SON DAKİKA: 'Sinop'ta araç denize uçtu' ihbarı alarma geçirdi! Ortaya çıkan gerçek hem derin nefes aldırdı hem de şaşırttı...
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