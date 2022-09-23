Son dakika: Sırp mafya suikastinde şok ayrıntılar: Katillere verilen rakam ortaya çıktı!

YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN İNTİKAMI…

Sır suikastın perde arkasından ise; Sırbistan-Karadağ'da faaliyet yürüten "Skaljari" ile "Kavac" isimli suç örgütlerinin arasında 2014 yılından bu yana "Uyuşturucu Rantı" (Uyuşturucu Ticareti Yollarını Ele Geçirmek) nedeniyle yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü uzun soluklu husumet çıktı. İddialara göre; uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karışan "Kavac" isimli suç örgütünün Karadağ uyruklu elebaşları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, Sırbistan-Karadağ'da ihbar üzerine yüklü bir uyuşturucu yakalattı. İkili o olayın ihbarını, Jovan Vukotic'in çetesi olan Skaljari'den bildi. Jovan Vukotic'in yaşadığını tespit ettikleri İstanbul'a gelen Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, intikam için iki farklı çete ile anlaştı ve yaklaşık bir milyon euro karşılığında Jovan Vukotic'i infaz ettirdi. Polisin tespitlerine göre; bir suç örgütünün lideri olan ve Sırbistan-Karadağ'da tutuklu olan Binali C. ve geçtiğimiz ay Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı için İtalya'da yakalanarak tutuklanan Barış B.'nin liderliğini yaptığı diğer suç örgütü işbirliği yaparak infazı ortak gerçekleştirdi. Söz konusu iki suç örgütünün liderleri; tutuklu oldukları cezaevlerinden adamlarına talimat verdi. Bir çetenin üyeleri keşif ve takip yaptı; diğer çetenin üyeleri ise infazı gerçekleştirdi. Keşifçi çete üyeleri; İzmir'den kiraladıkları iki ayrı otomobille İstanbul'a geldi ve Jovan Vukotic'i dört ay boyunca fiziki olarak takip etti. Aralarında dikkat çekmemek için iki kadın vardı. Diğer suç örgütünün üyeleri Emircan S. ve Yakup D. de infazı gerçekleştirdi. Emircan S. olayda hem motosikleti hem silahı kullandı ve çete arkadaşı suç ortağı Yakup D. ile birlikte Jovan Vukotic'i öldürdü.