Son dakika: Sırp mafya suikastinde şok ayrıntılar…Bir milyon euroya işbirliği yapıp infaz etmişler…

Suikast, İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı olan Mecidiyeköy'de 8 Eylül Perşembe akşamı saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden birisi olan Skaljari Çetesi'nin lideri olan Jovan Vukotiç, şoförünün kullandığı aracıyla Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezine doğru giderken Mecidiyeköy'de bulunan E-5 Viyadüğü üzerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Motosikletli iki saldırgan, trafiğin yoğun olduğu nokta ve saatlerde Jovan Vukotiç'in şoförünün kullandığı araca ateş açtı ve Jovan Vukotiç'i öldürdükten sonra aynı motosikletle kaçtı. Eşinin ve çocuklarının gözleri önünde öldürülen Jovan Vukotiç'in Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Polisleri detaylı bir inceleme başlattı. Sır suikasti motosikletle gerçekleştiren ve kaçan iki silahlı saldırganın Jovan Vukotiç'e toplamda beş el ateş ettikleri ve kurşunlardan 4'ünün Jovan Vukotiç'e isabet ettiği tespit edildi.

SAHTE OTURUM İZNİYLE SAKLANIYORDU

Öldürülen Jovan Vukotiç'in 2018 yılında Antalya'da yakalandığı, ülkemizden sınır dışı edilerek ülkesine gönderildiği, ülkesinde 18 ay hapis yattıktan ve Sırbistan Podgorica Yüksek Mahkemesi tarafından serbest kaldıktan sonra sahte kimlikle ülkemize tekrardan giriş yaptığı tespit edildi. SABAH, Jovan Vukotiç'in firarına ve infazına yönelik önemli bilgilere ulaştı. Polislerin tespitlerine göre; serbest kaldıktan sonra 2021 yılında yasa dışı yollardan tekrar İstanbul'a gelen Jovan Vukotiç, İstanbul'da yaşayan ve oturum izni bulunan yabancı uyruklu Predrag Popovic isimli bir kişinin kimlik bilgileri ve kendi fotoğrafının bulunduğu sahte bir oturum izni belgesiyle İstanbul'da yaşamaya başladı. Olay günü, Türk olan şoförünün kullandığı araçla çocukları ve eşi ile birlikte Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezine doğru yola çıktı. Motosikletli iki infazcı tarafından öldürüldü. Jovan Vukotiç'in öldürüldüğü araçta yapılan incelemelerde; aracın altında ve bagaj kısmının içerisindeki döşemenin altında uydu bağlantılı üç adet GPS (Takip) Cihazı bulundu. Jovan Vukotic'in infazcılar tarafından dört ay boyunca fiziki olarak takip edildiği, iki tetikçinin suikast için daha önce de bazı girişimlerde bulundukları fakat olayı gerçekleştiremedikleri ortaya çıkarıldı.

YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN İNTİKAMI…

Sır suikastın perde arkasından ise; Sırbistan-Karadağ'da faaliyet yürüten "Skaljari" ile "Kavac" isimli suç örgütlerinin arasında 2014 yılından bu yana "Uyuşturucu Rantı" (Uyuşturucu Ticareti Yollarını Ele Geçirmek) nedeniyle yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü uzun soluklu husumet çıktı. İddialara göre; uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karışan "Kavac" isimli suç örgütünün Karadağ uyruklu elebaşları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, Sırbistan-Karadağ'da ihbar üzerine yüklü bir uyuşturucu yakalattı. İkili o olayın ihbarını, Jovan Vukotic'in çetesi olan Skaljari'den bildi. Jovan Vukotic'in yaşadığını tespit ettikleri İstanbul'a gelen Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, intikam için iki farklı çete ile anlaştı ve yaklaşık bir milyon euro karşılığında Jovan Vukotic'i infaz ettirdi. Polisin tespitlerine göre; bir suç örgütünün lideri olan ve Sırbistan-Karadağ'da tutuklu olan Binali C. ve geçtiğimiz ay Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı için İtalya'da yakalanarak tutuklanan Barış B.'nin liderliğini yaptığı diğer suç örgütü işbirliği yaparak infazı ortak gerçekleştirdi. Söz konusu iki suç örgütünün liderleri; tutuklu oldukları cezaevlerinden adamlarına talimat verdi. Bir çetenin üyeleri keşif ve takip yaptı; diğer çetenin üyeleri ise infazı gerçekleştirdi. Keşifçi çete üyeleri; İzmir'den kiraladıkları iki ayrı otomobille İstanbul'a geldi ve Jovan Vukotic'i dört ay boyunca fiziki olarak takip etti. Aralarında dikkat çekmemek için iki kadın vardı. Diğer suç örgütünün üyeleri Emircan S. ve Yakup D. de infazı gerçekleştirdi. Emircan S. olayda hem motosikleti hem silahı kullandı ve çete arkadaşı suç ortağı Yakup D. ile birlikte Jovan Vukotic'i öldürdü.

CİNAYETİN SİLAHLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Cinayet yerinden başlamak kaydıyla 200 farklı noktadan güvenlik kamera görüntüsü toplayan ve bin 700 saatlik kamera kaydı inceleyen İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Polisleri; "Kavac" isimli suç örgütünün liderleri Radoje Zivkovic ile Zdravko Perunovic'in, keşifçilerin ve infazı gerçekleştiren tetikçilerin açık kimliklerini, olay sonrası kaçış güzergahlarını ve saklandıkları adresleri tek tek tespit etti. "Kavac" isimli suç örgütünün liderlerine de ulaşıldı. İstanbul, İzmir, Zonguldak, Antalya ve Artvin İlleri'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve çifte çetenin 10 üyesi ve intikam infazı için İstanbul'a gelen Kavac Çetesi'nin liderleri Radoje Zivkovic ile Zdravko Perunovic yakalanarak gözaltına alındı. Keşifçiler ve tetikçiler de yakalandı. Bir keşifçi, Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'ın Batum Şehri'ne kaçmaya çalışırken yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise altı sahte pasaport, çeşitli ülkelere ait 11 sahte kimlik, uydu bağlantılı üç adet GPS (Takip) Cihazı, çok sayıda mermi ve infazda kullanılan 1'i ruhsatlı, 1'i ruhsatsız iki silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonları, bilgisayarları ve kullandıkları harici bellekler de aramalarda ele geçirilerek incelemeye alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan 12 kişi de adliyeye sevk edildi.

ŞOFÖRÜ DE GÖZALTINA ALINMIŞ…

Şüphelilerin cep telefonları, bilgisayarları ve kullandıkları harici belleklerde cinayetin planlanma aşamalarına, yapılan takip ve keşiflere ilişkin dijital içerikli bazı dokümanlar bulundu. Öldürülen Jovan Vukotiç'in şoförünün de geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. İddialara göre; Jovan Vukotiç'in şoförü suikastten hemen sonra aracın plakalarını sökerek bagaja koydu. Cep telefonunu da suikastın gerçekleştiği E-5 Viyadüğü üzerindeki bariyerlerin arasına sakladı fakat cep telefonu Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından bulunarak ele geçirildi ve Jovan Vukotiç'in şoförüne ait olduğu tespit edildikten sonra incelemeye alındı. Şüpheli tavırlar sergileyen şoför gözaltına alındı. Tüm bu detaylar "Suikastte "Köstebek" şüphesi var" yorumlarına yol açarken, ifadesinde hakkındaki iddiaları reddeden Jovan Vukotiç'in şoförü adliyeye sevk edildi ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.