Son dakika: Şişli’de otelde vahşet! Yüzü bantlanıp el ve ayakları bağlanarak öldürüldü



CİNAYET ŞÜPHELİSİ, ODADAN SON AYRILAN YABANCI UYRUKLU

Alınan bilgiye göre, Mariyam Aloui Ep Guitni saat 22.19'da olayın yaşandığı otele gelerek 5'inci kattaki odaya girdi. Tunuslu kadının girdiği odanın ise 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek tarafından tutulduğu ortaya çıktı. Yabancı uyruklu'nun 19.43'te otele geldiği, bir süre sonra otelden çıkıp 19.58'de içinde alkol olan poşetle tekrar otele giriş yaptığı belirlendi. Yabancı uyruklu şüpheli 23.36 sıralarında odadan çıkarak otelden ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ikilinin kaldığı odaya giren başka kimsenin olmadığını tespit etti. Kadının, yabancı uyruklu şahsın odadan ayrılmasının ardından ölü bulunmuş olması, cinayeti bu kişinin işlemiş olabileceği yönündeki ihtimali artırdı. Ekipler, eşkali ve kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.