Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Şişli'de yeraltında patlama! Binalar tedbiren boşaltıldı...
Giriş Tarihi: 18.4.2022 09:59 Son Güncelleme: 18.4.2022 09:59

SON DAKİKA: Şişli'de yeraltında patlama! Binalar tedbiren boşaltıldı...

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Şişli ilçesinde yeraltı kabloları yandı. Yanmanın etkisi ile bir patlama meydana geldi ve rögar kapağı havaya uçtu. Binalar tedbiren boşaltılırken, vatandaşlar kedi ve köpeklerini de alarak dışarı çıktı.

Şişli'de yeraltı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlama oldu. 3 binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, çocukları ve hayvanları ile dışarı çıktı.

Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta saat 08.30 sıralarında yeraltı elektrik kablolarının yanması nedeniyle etrafa duman yükselmeye başladı. Bir süre sonra büyük bir gürültüyle rögar kapağı patlayarak, fırladı. Binalardakiler yoğun duman dolması ve gürültü nedeniyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yeraltı kablolarının yandığı belirlendi. Ekipler etrafa güvenlik şeridi çekerek 3 binayı tedbir amaçlı boşalttı. Elektrik ekipleri bölgedeki akımı kesti.

"BİNA KOMPLE BOŞALDI"

Evine duman dolması nedeniyle dışarıya çıkan Mustafa Ayaş, "Yeraltından akşamdan beri duman çıkıyordu. Sabahleyin patlama oldu. Büyük bir ses duyunca dışarıya çıktık. Bina komple boşaldı. Çoluk çocuk hepimiz dışarıya çıktık. Evde banyoda, mutfakta yoğun duman vardı" dedi.

CAN DOSTLARINI DA YANLARINA ALDILAR

Evinden çıkarken hayvanlarını da yanına alan Fırat Özbay, "Sabah rögar havaya uçtu. Dumanlar çıktı. Şimdi de evleri tahliye ediyorlar. Evden çıkarken hayvanlarımızı da aldık. Onlar da bir can" diye konuştu. Gürültüyle dışarı çıkanlar çocukları ve can dostları hayvanları ile parkta bekledi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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SON DAKİKA: Şişli'de yeraltında patlama! Binalar tedbiren boşaltıldı...
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