Son dakika: Sivas’ta cani anne dehşeti kamerada!

Sivas'ta bir süre önce Eda Ö'den boşanan Furkan Yıldız, kendi çocuğu olan Ö.E.Y (2) ile eşinin eski kocasından olan A.A.Y'nin (7) anneleri tarafından dövüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine eve gizli kamera yerleştiren Furkan Yıldız, Eda Ö'nün çocuklarına uyguladığı şiddeti kaydetti.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Eda Ö'nün çocuğuna bağırarak tokat attığı, tekmelediği, yerden yere vurduğu anlar görüntülere yansıdı. 2 yaşındaki kızının yanında 7 yaşındaki kızını defalarca döven cani annenin görüntüleri Büyük Sivas İnternet portalında yayınlandı. Görüntülerle Eda Ö'nün kızına defalarca "Seni öldürürüm" dediği duyuluyor. Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte birlikte anneye tepkiler ise çığ gibi büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları "O yavruları kurtarın bu caninin elinden" diye yorumlarda bulundu.

BABA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Baba Furkan Yıldız, görüntülerle birlikte Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek eski eşi Eda Ö, hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen savcılık Eda Ö, hakkında yakalama kararı çıkardı.. Eda Ö, eve giden polisler tarafından gözaltına alınırken ki çocuk ise Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınarak koruma altına alındı.

EVLİYKENDE ŞİDDET UYGULUYORDU

Eski eşi Eda Ö'nün evli oldukları dönemde de çocuklarına şiddet uyguladığını ancak bu derecede olmadığını belirten baba Furkan Yıldız; "Eski eşim Psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kendisi hakkında şikayette bulunmuştuk. Zaten boşanma sebebimizde buydu. Geçtiğimiz yıl beni acil çağırdılar hemen gel diye. Gittiğimde baktığımda kızımın elleri ayakları çamaşır ipiyle bağlanmıştı. Çocuk bağırıp yardım istiyordu. Kızımı kurtardıktan sonra eve kamera yerleştirmeye karar verdim. Eşim eve kamera yerleştirdiğimi biliyordu. Büyük çocuk eski eşimin ilk eşinden olan çocuk. Ben öz babası değilim. Bu vicdani bir duygu. Vicdansız bir insan buna sessiz kalır" diye konuştu.