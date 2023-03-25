SON DAKİKA: Soğuk hava dalgası İstanbul’a geliyor! Sıcaklıklar bir anda 18 derece düşecek! Deprem bölgesine sel uyarısı

METEOROLOJİ'DEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Akdeniz'in iç bölgeleri, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı olacak.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yurdun batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.