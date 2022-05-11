SON DAKİKA: Sopalı Şifacı Mala Ali Kürdistani yeniden ortaya çıktı! Bu kez arabada ’cin’ çıkartma seansı! Kafasına ve sırtına defalarca vurdu...

BU KEZ OTOMOBİLDE DAYAKLI TEDAVİ



Yaklaşık bir yıl sonra bu kez Beylikdüzü'nde bir eve yerleşen Mala Ali Kürdistani, yakalanmamak için ofiste değil, evlerde ve otomobilin içerisinde sözde tedavi yöntemini uyguluyor. Mala Ali Kürdistani'ninn kaldığı evi ve otomobil içinde yaptığı tedavi görüntülendi. Mala Ali Kürdistani sözde tedavisi sırasında karşısındaki kişiden önce kollarını uzatmasını istiyor.