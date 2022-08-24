Son dakika sözleşmeliye kadro müjdesi Bakan Bilgin’den geldi: “Çalışmayı bitirdik” Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO GELECEK Mİ?

Sözleşmeli personellere ilişkin düzenlemelerin yapılması beklenirken kadroya alımlarına yönelik olarak da çalışmalar devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliler hakkında dün şu açıklamayı yaptı:

"Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır."