Son dakika sözleşmeliye kadro müjdesi Bakan Bilgin’den geldi: “Çalışmayı bitirdik” Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro gelecek mi sorusu 600 binden fazla sözleşmeli personel tarafından sürekli olarak sorulmakta. Bakan Bilgin ise yaptığı açıklamayla yüzbinlerce personele müjdeli haberi verdi. Personeller sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor sorularını sürekli yöneltiyor. Peki, sözleşmeliye kadro 2022 ne zaman gelecek? İşte detaylar?
SÖZLEŞMELİYE KADRO GELECEK Mİ?
Sözleşmeli personellere ilişkin düzenlemelerin yapılması beklenirken kadroya alımlarına yönelik olarak da çalışmalar devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliler hakkında dün şu açıklamayı yaptı:
"Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır."
SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELECEK?
Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:
"Biz çalışmamızı bakanlıkta bitirdik veya bitirmek üzereyiz. Yarın komisyonu, ilgili çalışma grubunu çağıracağım. Sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız. Görüş almıştır birlikte bir de değerlendireceğiz. Ayın sonuna doğru veya Eylül'ün ilk haftasında açıklayacağız"
SÖZLEŞMELİ PERSONEL NEDİR?
Kamu kuruluşlarında çalıştırılan ikinci tip kamu görevlileri sözleşmeli personeldir. Sözleşmeli personelin atanmaları, terfi, maaşlarına ilişkin temel kurallar bellidir. Bunun yanı sıra çeşitli kamu kurumları kendi özel yasalarında sözleşmeli personelini düzenleyebilmekte.