Son dakika: Suç örgütü lideri "Lions Cartel" sınır dışı edilecek





Çete lideri Ahmadi'nin ülkesinden Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Yeri tespit edilen Sanger Ahmadi ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmadi ve çete üyelerinin Bahçelievler'de faaliyet gösteren bir otelde kaldıklarını belirledi. Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız kazanç elde ettiği saptanan Afganistan uyruklu çete lideri ve adamlarının yakalanması için söz konusu otele özel harekat timleriyle birlikte baskın düzenlendi. Yeni bir eylem planı için otel lobisinde toplantı halinde oldukları sırada yapılan baskımda, Sanger Ahmadi ve çete üyeleri oldukları belirlenen J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. isimli biri Türk dördü Afgan uyruklu toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.