Sultangazi’de çocuk parkına molotof attılar! 9 saldırgan serbest bırakıldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çocuk parkına molotoflu saldırı gerçekleştirildi. Olay geçtiğimiz pazar günü saat 17:25 sıralarında meydana geldi. Sultangazi ilçesinde bulunan bir çocuk parkına yüzleri maskeli kişiler tarafından molotof kokteyli atıldığı bilgisi alan emniyet güçleri harekete geçti.

SAKLANDIKLARI YERDE KISKIVRAK YAKALANDILAR



Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan Sultangazi Tem-Güvenlik büro amirliğine bağlı ekipler, yüzleri kapalı halde saldırıda bulunan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Saldırganların ikametlerine yapılan baskında şüpheliler gözlatına alınırken molotof atılan parkta yapılan aramada patlamış çakmak, 3 adet patlamış molotof ve yanmış bez parçaları ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR



Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak için emniyet müdürlüğüne sevk edildi. İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.