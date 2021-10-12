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Giriş Tarihi: 12.10.2021 15:21 Son Güncelleme: 12.10.2021 15:29

Sultangazi’de çocuk parkına molotof attılar! 9 saldırgan serbest bırakıldı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Sultangazi’de çocuk parkına molotof attılar! 9 saldırgan serbest bırakıldı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çocuk parkına molotoflu saldırı gerçekleştirildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili başlattığı incelemede molotof attığı belirlenen 9 şüpheli saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çocuk parkına molotoflu saldırı gerçekleştirildi. Olay geçtiğimiz pazar günü saat 17:25 sıralarında meydana geldi. Sultangazi ilçesinde bulunan bir çocuk parkına yüzleri maskeli kişiler tarafından molotof kokteyli atıldığı bilgisi alan emniyet güçleri harekete geçti.

SAKLANDIKLARI YERDE KISKIVRAK YAKALANDILAR

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan Sultangazi Tem-Güvenlik büro amirliğine bağlı ekipler, yüzleri kapalı halde saldırıda bulunan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Saldırganların ikametlerine yapılan baskında şüpheliler gözlatına alınırken molotof atılan parkta yapılan aramada patlamış çakmak, 3 adet patlamış molotof ve yanmış bez parçaları ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak için emniyet müdürlüğüne sevk edildi. İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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Sultangazi’de çocuk parkına molotof attılar! 9 saldırgan serbest bırakıldı
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